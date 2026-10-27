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Абонданца: Много трудна група за световното. Русия е може би най-добрият тим

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Марчело Абонданца Снимка: Startphoto.bg

Селекционерът на волейболистките Марчело Абонданца коментира групата, в която ще бъдем на световното първенство догодина, пред сайта на федерацията.

- България знае вече съперниците си за Световното първенство. Каква е първата ви реакция за жребия в група F?

- Много, много трудна група. Познаваме Аржентина добре. Играхме контролни мачове срещу тях преди Лигата на нациите. Япония е една от големите сили в световния волейбол. Русия се завръща след много години и според мен ще е един от най-силните. Вероятно дори най-добрият тим, гледайки качествата на състезателите им. Съзнаваме колко голяммо предизвикателство е групата, но ще се борим до край, за да се класираме за следващия кръг. В същото време сме реалисти и знаем какво е положението ни. Ще натрупаме много опит в тези мачове.

- Притеснявате ли се от срещите с Япония и Русия или гледате позитивно на жребия?

- Не се страхувам да се изправя срещу никого. Да играеш срещу отбори на толкова високо ниво е много позитивно за нас. Все още сме във фаза на развитие. Надявам се, че младите състезателки ще бъдат на линия през тази година, а не като миналите сезони. Искаме да използваме тези мачове като още една стъпка напред в развитието ни като отбор. Освен това очаквам България да бъде различен и по-конкурентно способен тим. Много от нашите състезатели натрупаха важен опит и вярвам, че можем да спечелим от това без значение колко трудна е групата. Преди световното първенство ще играем Европейска лига, която ще е голям тест за нас и шанс да видим повече прогрес при младите.

- Какви са личните ви амбиции за отбора на това световно първенство?

- Моята основна амбиция е да направим добро световно първенство и да покажем колко сме израснали като отбор. Да излезем от групата ще е невероятно трудно, но нищо не е невъзможно. Ще се борим до самия край и ще приемем резултатите, каквито са. Всичко повече ще е бонус. Най-важното е да растем като отбор и да бъдем по-конкурентноспособни.

Марчело Абонданца

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