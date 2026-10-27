Поведението на Мбапе и Дембеле към Кейн на церемонията за „Златната топка" предизвика бурни реакции

Френските футболни звезди Килиан Мбапе и Усман Дембеле бяха обвинени в неуважение към Хари Кейн, след като останаха седнали и не станаха да го поздравят на церемонията за „Златната топка". Поведението им предизвика критики, след като кадри от събитието в лондонския театър „Паладиум" показаха как английският нападател се приближава към двамата, докато те почти не му обръщат внимание. На церемонията в понеделник вечерта в лондонския театър „Паладиум" Кейн поздравил Мбапе и звездата на Пари Сен Жермен Дембеле, но двамата французи почти не му обърнали внимание. Кадри от събитието предизвикаха критики към поведението им, съобщава "Дейли мейл".

След историческия си успех Кейн публикува послание в социалните мрежи, което гласи: „Работи здраво в тишина. Нека успехът ти бъде шумът."

Преди церемонията нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе също коментира шансовете си за престижното отличие. „Винаги смятам, че съм най-добрият футболист в света, но всеки има собствено мнение. Може би това е добра година за мен", заяви французинът.

След триумфа си Кейн се завърна към тренировките на Байерн Мюнхен. Според публикацията той е отпразнувал историческия успех умерено, без да прекалява с алкохола.Връчването на „Златната топка" беше съпътствано и от организационен гаф. Профили на поне трима предполагаеми победители – Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал – били публикувани на официалния сайт на наградите още преди началото на церемонията.

Организаторите обясниха, че става дума за предварително подготвени материали за всеки от номинираните, които били публикувани погрешка.

„Портрети на някои от номинираните за „Златната топка", подготвени от Ballondor.com, бяха публикувани онлайн по невнимание. Тези статии са били написани предварително за всеки от номинираните в случай на победа", се посочва в официалното изявление.

От организацията допълниха, че публикациите не разкриват класирането, което към онзи момент не е било известно на никого.Междувременно във Франция се появиха коментари, че Пари Сен Жермен, чийто футболист е Дембеле, е пропуснал възможността да организира по-ефективно гласуването в подкрепа на един от своите играчи.

Във финалната класация на 30-те най-добри футболисти попаднаха редица представители на парижкия клуб, сред които Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Витиня, Жоао Невеш, Уилиан Пачо, Нуно Мендеш и Маркиньос, както и Феран Торес.