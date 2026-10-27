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https://www.24chasa.bg/sport/article/23815758 www.24chasa.bg

"Левски" пуска утре билетите за "Ягелония", цените от 20 до 65 евро

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Утре, 28 октомври, в 10,00 стартира продажбата на билети за мача на "Левски" от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу полския „Ягелония". Двубоят е на 5 ноември, четвъртък, от 19:45 часа на Национален стадион „Васил Левски".

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред Сектор „А" на стадион „Георги Аспарухов", онлайн, както и в мрежата на ивентим. Утре, както и в следващите дни до двубоя, касата на стадион „Георги Аспарухов" ще работи от 10,00 до 19,14 часа.

В деня на мача (5 ноември, четвъртък), при наличието на непродадени пропуски, ще бъдат отворени касите на Национален стадион „Васил Левски" на ул. „Гурко" от 10,00 часа до края на първото полувреме на мача.

От този мач "синият" клуб стартира инициативата „семеен сектор", като за целта са отделени три блока в Сектор „Б" и три в Сектор „Г".

Цени на билетите:

Сектор A, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7: 65 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, Блокове 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 40 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б, Блокове: 16, 17, 18 – 25 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б, Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В, Блокове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 – 35 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г, Блокове – 39, 40, 41 и 42 – 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

СЕМЕЕН СЕКТОР

Сектор Б: блокове 25, 26 и 27 – 25 € (+1 дете – 30 €, +2 деца – 35 €, + 3 деца 40 €)

Сектор Г: блокове 43, 44 и 45 – 25 € (+1 дете – 30 €, +2 деца – 35 €, + 3 деца 40 €)

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