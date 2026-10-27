Любо Ганев: Шансовете на жените да прескочат групата на световното са минимални

Президентът на българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира шансовете на женския национален отбор за световното първенство, което ще се проведе догодина в САЩ и Канада. Тимът на Марчело Абонданца се падна в група F с Русия, Япония и Аржентина.

"Ние бяхме в последната урна и трите ни съперници са по-добри като ранкинг. Много тежка група, шансовете да я прескочим са минимални. Ще се готвим и ще направим всичко възможно. Тежко е, но ще се опитаме да играем на ниво, многократно сме постигали успеха и срещу по-силни съперници. Аз смятам, че пътят през нашия отбор е само напред.

Предстои и световно първенство до 19 години и трябва да решим Калина Венева и Дарина Нанева ще помогнат на този отбор, който защитава титлата си или ще играят само при жените. Голямата цел пред жените е класиране за олимпийските игри през 2032 в Бризбейн.

Има достатъчно време, за да реализираме това. Всяка година можем да се подобряваме и да печелим по 6-7 места в световната ранглиста, за да влезем в топ 16", каза Любо Ганев.

Завръщащата след отпадането на сакнциите заради военната инвазия в Украйна Русия е на 11-ата позиция в световната ранглиста, като тя ѝ бе замразена през февруари 2022. Япония е 6-а, а Аржентина - 20-а. България заема 29-ата позиция.

Първите 2 отбора в групата на световното продължават в 1/8-финалите.