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Бебе проплака в "Черноморец"

Велизар Маджаров

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Емил Янчев Снимка: Startphoto.bg

Бебе е проплакало в бургаския "Черноморец". Гордият баща на малката принцеса е Емил Янчев.

27-годишният дефанзивен халф от школата на "Черно море" (Варна) има записани над 80 мача в елита с родния си клуб, пловдивския "Локомотив", "Пирин" и "Спартак"(Варна). Дал е дума на старши треньора на бургаските "акули" Ангел Стойков да се включи в заниманията още от днес.

На "Черноморец", който е сред триото лидери във Втора лига предстои регионално дерби в Несебър срещу едноименния тим в събота. Под въпрос са титулярите на бургазлии Крис Добрев и Николай Желязков, които лекуват стари контузии и тренират на облекчен режим.

Емил Янчев

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