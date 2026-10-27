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https://www.24chasa.bg/sport/article/23816352 www.24chasa.bg

Семен Новиков стана световен шампион! Едмонд Назарян остана пети

Георги Банов

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Семен Новиков Снимка: Startphoto

Семен Новиков спечели световната титла в категория до 87 килограма на първенството в Алмати (Казахстан). Във финала той сгъна Алиреза Махамадпиани (Иран) с 4:0. 

Това е първата титла за българската мъжка борба от 2013 година насам и първа в кариерата на Семен Новиков. 

Едмонд Назарян (63 кг) остана пети. В малкия финал той загуби с 3:7 от Озодбек Халимбоев (Узбекистан). Всичко приключи само за 15 секунди, когато съперникът му поведе с 2:0. Нашите оспорваха, което донесе нова точка за узбека. Почивката дойде при 7:0 за Халимбоев. През вторите три минути Еди върна три точки, но само толкова.

Назарян се върна на тепиха след 2 години пауза заради контузии и отношението на старото ръководство на федерацията по борба. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Семен Новиков Снимка: Startphoto

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