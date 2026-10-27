Семен Новиков стана световен шампион! Едмонд Назарян остана пети

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Семен Новиков спечели световната титла в категория до 87 килограма на първенството в Алмати (Казахстан). Във финала той сгъна Алиреза Махамадпиани (Иран) с 4:0.

Това е първата титла за българската мъжка борба от 2013 година насам и първа в кариерата на Семен Новиков.

Едмонд Назарян (63 кг) остана пети. В малкия финал той загуби с 3:7 от Озодбек Халимбоев (Узбекистан). Всичко приключи само за 15 секунди, когато съперникът му поведе с 2:0. Нашите оспорваха, което донесе нова точка за узбека. Почивката дойде при 7:0 за Халимбоев. През вторите три минути Еди върна три точки, но само толкова.

Назарян се върна на тепиха след 2 години пауза заради контузии и отношението на старото ръководство на федерацията по борба.