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https://www.24chasa.bg/sport/article/23816668 www.24chasa.bg

Ракета №1 на България стигна втория кръг на турнир в Италия

Симеон Демирев
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Елизара Янева Снимка: БФТенис

Първата ракета на България при жените Елизара Янева преодоля първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка победи участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Джесика Пиери с 6:2, 6:2 за 70 минути на корта.

С успеха Елизара Янева заработи 15 точки за ранглистата на на сингъл, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място, както и 1740 евро от наградния фонд на надпреварата.

Във втория кръг съперничка на българката ще бъде победителката от двубоя между третата поставена Оксана Селехметева (Испания) и Адриен Над (Унгария).

Снощи другата националка на България в турнира Росица Денчева допусна поражение на старта срещу Габриела Кнутсон (Чехия).

Елизара Янева Снимка: БФТенис

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