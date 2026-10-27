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https://www.24chasa.bg/sport/article/23816782 www.24chasa.bg

Винъс Уилямс приключи сезона без победа, падна в исторически мач

Симеон Демирев
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Винъс Уилямс Снимка: Instagram/MubadalaCITIDCOpen

Носителката на седем титли от "Големия шлем" по тенис на сингъл и бивша номер 1 в света Винъс Уилямс (САЩ) вече има баланс от 13 поражения и нито една победа през годината, след като 46-годишната американка отстъпи с 2:6, 2:6 от тийнейджърката Лили Тагер (Австрия) в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите УТА 250 в Гуанджоу (Китай).

Разликата във възрастта от 28 години между двете е нов рекорд в професионалния Тур при жените. 18-годишната австрийка е родена през 2008 година, когато Уилямс печели последната от петте си титли на "Уимбълдън".

Американката вече се намира на 599-ото място в света и в Гуанджоу изигра първия си мач поединично от два месеца, след като на Откритото първенство на САЩ беше елиминирана в първия кръг от сънародничката си София Кенин. Така Винъс Уилямс е в серия от 16 поредни поражения в Тура на УТА, която започна през юли миналата година.

Ветеранката от САЩ нямаше нито една точка за пробив, докато младата австрийка се възползва от 4 от 16-те, които се откриха пред нея, за да триумфира.

Винъс Уилямс Снимка: Instagram/MubadalaCITIDCOpen

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