"Юнайтед" оставя Карик, поне засега

Главният виновник за отчайващите резултатите на "Манчестър Юнайтед" от началото на сезона - мениджърът Майкъл Карик, няма да бъде уволняван, поне към този момент. "Червените дяволи", под ръководството на бившия полузащитник, записват антирекорд след антирекорд. Отборът е с едва 7 точки във Висшата лига и е близо до зоната на изпадащите. В Шампионската лига, дори при новия формат, където 24 отбора продължават към елиминациите, "Юнайтед" е изправен пред шанса да не премине основната фаза на турнира.

След 0:3 от "Борнмут" в неделя насред "Олд Трафорд" всички очакваха босовете на 20-кратния шампион на Англия да изгонят като мръсно коте, но това май се отлага.

Карик ще води "Юнайтед" през уикенда, когато е дербито с "Челси". След гостуването на "Стамфорд Бридж" тимът приема "Рома" в Шампионската лига и "Астън Вила". След това следва пауза за националните отбори, когато по традиция често се предприемат треньорски рокади. След паузата "червените дяволи" гостуват на "Ливърпул".

Медиите в Англия изтъкват, че една от причините Карик да не е уволнен е, че клубът не може да намери подходящ заместник.