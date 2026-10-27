ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки медии цитират "24 часа" заради астрологичен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23817111 www.24chasa.bg

ЦСКА отвори парка пред "Българска армия" за хората (Снимки)

Любомир Серафимов
11136
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ЦСКА премахна строителните огради преди дългоочакваното откриване на изцяло реконстуирания "Българска армия" Снимки Георги Палейков

ЦСКА премахна строителните огради преди дългоочакваното откриване на изцяло реконстуирания "Българска армия" в събота с мача срещу "Славия", видя "24 часа". Алеите към стадиона са прясно асфалтирани в ярък контраст с останалите в Борисовата градина.

По-рано днес БФС официално разреши на ЦСКА да играе домакинските си мачове на новия стадион, който е истинско архитектурно бижу.

ЦСКА стяга и кратко шоу преди двубоя за откриването на стадиона.

Официалното обаче ще бъде през пролетта, когато ще бъдат отново поканени световни звезди да се появят на "Българска армия".

Стадионът бе напълно реновиран за по-малко от три години, което е невероятно кратък срок.

ЦСКА вече има договор с държавната фирма "Сердика спортни имоти" за ползване на съоръжението. Тя е акционер в смесеното дружество, което направи реконструкцията.

В момента върви и пълна мобилизация за първия мач. Коси се тревата пред стадиона, чистят се падналите от дърветата листа.

         
               
                                                                                 

ЦСКА премахна строителните огради преди дългоочакваното откриване на изцяло реконстуирания "Българска армия" Снимки Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"