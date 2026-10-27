ЦСКА отвори парка пред "Българска армия" за хората (Снимки)

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ЦСКА премахна строителните огради преди дългоочакваното откриване на изцяло реконстуирания "Българска армия" в събота с мача срещу "Славия", видя "24 часа". Алеите към стадиона са прясно асфалтирани в ярък контраст с останалите в Борисовата градина.

По-рано днес БФС официално разреши на ЦСКА да играе домакинските си мачове на новия стадион, който е истинско архитектурно бижу.

ЦСКА стяга и кратко шоу преди двубоя за откриването на стадиона.

Официалното обаче ще бъде през пролетта, когато ще бъдат отново поканени световни звезди да се появят на "Българска армия".

Стадионът бе напълно реновиран за по-малко от три години, което е невероятно кратък срок.

ЦСКА вече има договор с държавната фирма "Сердика спортни имоти" за ползване на съоръжението. Тя е акционер в смесеното дружество, което направи реконструкцията.

В момента върви и пълна мобилизация за първия мач. Коси се тревата пред стадиона, чистят се падналите от дърветата листа.