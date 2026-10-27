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https://www.24chasa.bg/sport/article/23818488 www.24chasa.bg

"Нефтохимик" пусна билети по 10 евро за дербито с "Локомотив Авиа"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Нефтохимик"

"Нефтохимик" пусна онлайн билетите  за дербито от втория кръг от Супер Волей срещу пловдивския "Локомотив Авиа" в петък от 19,30 часа в зала "Младост". Те са на цена от 10 евро.

Деца до 10 години ще влизат гратис. По 7 евро са билетите за ученици над 10 години и пенсионери, но те ще се купуват само на каси.

За "Нефтохимик" все още не може да се включи привлеченият през лятото от "Арда" юношески национал Милко Багдасаров.

17-годишният посрещач е преминал обстоен преглед при бургаския ортопед д-р Иван Зайков, който му е препоръчал още 2 седмици тренировки на облекчен режим без скачане и физиотерапия, заради травма на крака още от световното в Доха в края на август.

Снимка: "Нефтохимик"

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