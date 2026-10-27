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https://www.24chasa.bg/sport/article/23819369 www.24chasa.bg

"Левски" остана зад ЦСКА след 1:1 в Кърджали

Константин Ботушаров

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Снимка: "Левски"

Шампионът "Левски" не успя да се върне на върха във временното класиране на Първа лига след равенството 1:1 в Кърджали срещу "Арда" в последен мач от 12-ия кръг.

"Сините" на Хулио Веласкес останаха на точка от лидера ЦСКА (30:29 за "червените"), но имат мач по-малко.

Домакините удариха греда още във 2-ата мин чрез Бирсен Карагарен. Кърджалийци като цяло атакуваха повече преди почивката и във 23-ата мин поведоха в резултата чрез юношата на "Левски" Преслав Бачев.

Столичани стигнаха до 1:1 чрез испанския защитник Алекс Сентейес в 62-ата мин.

В самия край на мача вратарят на "Арда" Анатолий Господинов спаси удари на Рейналдо и Мехди Мубарик.

Равенството е второ в първенството за "Левски" след 0:0 във Враца срещу "Ботев" на 13 септември.

С хикса "Арда" има 18 точки на 6-ото място.

Снимка: "Левски"

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