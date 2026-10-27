Веласкес след 1:1 в Кърджали: Най-вече не съм доволен със себе си!

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес бе критичен към това как тимът му е влязъл в мача с „Арда", завършил 1:1 в Кърджали и оставил "сините" втори след лидера ЦСКА.

„Смятам, че ни липсваше постоянство през 90-те минути на мача. Имаше моменти, в които имахме добри решения с топката. Имахме добра реакция след загуба на топката. Но имаше и други моменти, в които много прибързвахме с взимането на решения. Без топка имахме неравенства, които няма как да ги допуснем. Вследствие на една от тези грешки дойде техният гол. Имахме още няколко такива, в които не се построихме добре. Този тип ситуации допринасяха динамиката на мача да бъде изравнена. В общи линии това беше тонът на мача, но на желание можехме да докараме мача там, където трябваше. Това желание доведе до две ситуации в края, които за малко не доведоха гол. Не изиграхме мача, който трябваше. Това доведе до изравняване между двата отбора и в някои моменти в мача ни липсваше контрол върху събитията", започна Веласкес.

„„Това, което те успяха да създадат, бе от наша липса на организация. Понякога при реакцията след загуба на топка бяхме твърде далеч от противника. Понякога не липсвахме личния съперник, който трябваше да опазим. Имахме серия от грешки, които доведоха „Арда" да ни създадат проблеми", продължи испанецът.

„За нагласата главният виновник е треньорът. Той трябва да предаде правилната нагласа. Според мен липсваше да влезем по-добре в мача и точно това ни попречи да бъдем добре организирани във фазата без топка. От тази гледна точка в началото на мача не съм доволен. Най-вече не съм доволен със себе си. С футболистите трябва да съм честен - не може в един ден да съм горд с тях, в другия не. Изключително съм горд с отбора си, но трябва да казваш нещата честно в очите. Когато не сме влезли добре в мача, трябва да си го казваме. В крайна сметка става дума за всеки един отбор - „Реал", „Хетафе", който и да е. Имаме позитивна нагласа да видим какво направихме добре и какво не", каза още Веласкес.

„Бях подготвил 4 смени преди гола на Сентейес, не 3. На какво се дължи промяната - имаше нещо много важно в този спорт, което е да вкараме гол. В крайна сметка това доведе да вземем повече време, за да анализираме какво се променя. Сменя се и динамиката. Относно дали сме свикнали или не, „Лудогорец" печели 14 години поред. Ние сме една не сме свикнали толкова много. Не сме свикнали да не губим, не знам кой си мисли, че е лесно. Нашият отбор е балансиран и здраво мислещ. В този спорт може да се случи всичко. Важна е интелигентността на феновете днес. В един мач, в който ни липсваше постоянство и динамика феновете показаха тяхната обич, подкрепата си към футболистите и това, което виждам от феновете на „Левски" е изключителна мъдрост", завърши Веласкес.

"Справедлив резултат. Както ние през първото полувреме на няколко прехода можеше да отбележим и втори гол, така през второто "Левски" създаде няколко ситуации. Като цяло съм доволен от отбора, особено в защита. Мисля, че се справяхме по доста добър начин.

Затваряхме постъпите към нашата врата, не позволявахме на футболистите на "Левски" с подавания да разсичат между линиите и така да излизат директно срещу нашите защитници, врата. Ясно е, че "Левски" притежава класа. Ясно е, че на моменти изпитвахме трудности, но като цяло съм доволен", каза пък наставникът на "Арда" Александър Тунчев