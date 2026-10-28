Григор Димитров отпадна във Виена, пред антирекорд в кариерата си е

Григор Димитров направи много приличен мач за моментното си състояние, но това се оказа недостатъчно.

Най-добрият български тенисист, който заради контузии не бе играл официално от 5 седмици, отпадна на старта във Виена след загуба 4:6, 6:3, 3:6 от Флавио Коболи. Италианецът в момента е №6 в света, а през този сезон бе финалист на "Ролан Гарос".

По един пробив реши първите два сета, а преди третия Коболи взе медицински таймаут заради проблем с бедрото. Въпреки доброто начало на финалната част Григор на практика остана без първи сервис и това се оказа решаващо. Краят на двубоя бе много атрактивен, защото Димитров се бори до последно и спаси няколко мачбола.

Не е ясно дали нашият тенисист ще играе на друг турнир този сезон. В момента обаче Григор е пред антирекорд, защото има само 9 спечелени мача на равнище АТП през годината. От началото на своята професионална кариера той винаги е печелил поне по 10 такива срещи.