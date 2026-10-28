Кейн спечелил с много тънка разлика срещу Мбапе "Златната топка"

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Разликата, с която Хари Кейн е спечелил “Златната топка” за огромно неудоволствие на втория Килиан Мбапе (французинът дори не стана от стола, за да поздрави англичанина), явно е една от най-малките в историята.

Това става ясно от изказване на главния редактор на организатора на събитието “Франс футбол” Винсент Гарсия.

“Битката между двамата бе много оспорвана. Следях я по време на процеса на гласуване. Килиан дълго време бе напред, но Хари се завърна и накарая минимална точкова разлика реши всичко”, разкри Гарсия.

Тя е по-малка от тази, с която преди 2 г. испанецът Родри остави втори бразилеца Винисиус - 41 т.

Най-малката разлика в историята на “Франс футбол” е от 1996 г. - 1 т. Тогава призът е за германеца Матиас Замер (144), а втори е бразилецът Роналдо (143). През 1966 г. Боби Чарлтън (Анг) печели пред Еузебио (Пор) с 1 глас - 81:80.

Преди 7 г. Лионел Меси (Арж) изпревари със 7 т. Върджил ван Дайк (Нид).