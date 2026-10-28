Центърът за спортни и младежки програми на КМГ не приема позицията на Реал Мадрид

В отговор на публикации в испанските медии относно позицията на футболен клуб Реал Мадрид по повод негативните изказвания на Килиан Мбапе за Китай, говорител на Центъра за спортни и младежки програми към Китайската медийна група заяви, че тези изказвания са засегнали чувствата на китайския народ и са преминали границите на приемливото, надхвърляйки рамките на свободата на словото. Тъй като Мбапе е играч на Реал Мадрид, клубът също носи отговорност за случилото се. Поради това обясненията и позицията на клуба остават неприемливи.

„Що се отнася до твърдението на Реал Мадрид, че партньорските му отношения с китайските спонсори остават непроменени, отново подчертаваме, че клубът не бива да се самозалъгва с подобни очаквания. Докато Реал Мадрид не поднесе адекватно извинение, няма да водим никакви разговори", заяви говорителят.