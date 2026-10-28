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https://www.24chasa.bg/sport/article/23822423 www.24chasa.bg

"Детската градина" на Цецо Соколов се подсилва за "Левски" с трима чужденци

Велизар Маджаров

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Цветан Соколов (с №19) Снимка: Startphoto.bg

Отборът на "Дея" или "детската градина" на Цецо Соколов, както я нарече президентът на клуба д-р Александър Маджуров заради ниската обща възраст на старта на първенството, ще бъде подсилена за дербито срещу "Левски" от втория кръг в Супер Волей в събота от 19 часа в залата на шампионите в София.

За сефте за бургазлии ще се пуснат тримата чужденци, които пропуснаха градския сблъсък срещу "Нефтохимик".

Японците Косуке Хата и Хироки Кото и бразилецът Виктор Алкантара Витао вече са картотекирани.

Срещу "Левски" ще липсват само "старите пушки" Георги и Валентин Братоеви, които изтърпяват наказание от 2 срещи.

"Вярвам, че срещу "Левски" ще бъдем на по-високо ниво, а с връщането на братята ще сме още по-силни в битката за отличията през сезона", заяви д-р Маджуров пред "24 часа".

"Безспорно Тодор Скримов е стожерът на отбора на "Левски", но липсата му не ни успокоява. На тази позиция имат друг опитен играч с качества, като Светослав Иванов. Отиваме в столицата за здрава битка", призна треньорът на "Дея Волей" Георги Димитров.

Цветан Соколов (с №19)

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