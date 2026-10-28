Италиански директор ще управлява приходите на "Левски"

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„Левски" обяви назначаването на Филаделфо Апаро на позицията Chief Revenue Officer. В новата роля той ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба - търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации, съобщиха от "Герена".

Позицията е новаторска в българския клубен футбол и явно е част от преструктурирането на клуба според вижданията на новия мажоритарен собственик Атанас Бостанджиев.

"Филаделфо (Делфо) Апаро е италиански мениджър с над 20 години международен опит в бизнес управлението, маркетинга, партньорствата и бранд позиционирането.

Преди да се присъедини към ПФК „Левски", той заема позицията Head of Partnership & Sponsorship в италианския клуб „Комо", където изигра ключова роля в по време на значимата спортна и организационна трансформация на клуба – от промоцията в Серия А до класирането в основната фаза на Шампионска лига.

По време на работата си в „Комо" той ръководи разширяването на партньорското портфолио на клуба, стимулирането на приходния растеж и сключването на мащабни споразумения с международни брандове като Revolut, Uber, Adidas, Canva, PokerStarsNews, Neuberger и EA SPORTS FC, допринасяйки за засилване на глобалното присъствие на клуба и неговия дългосрочен бизнес потенциал.

Неговият подход съчетава генериране на приходи, маркетинг, бранд стратегия и иновации, с фокус върху създаването на партньорства, които надхвърлят традиционните модели на спонсорство. Философията на Апаро е чрез тях да бъдат отключени нови бизнес възможности и да задълбочат връзката с феновете.

Преди да навлезе в професионалния футбол, той изгражда кариерата си в международни компании и глобални комуникационни агенции, сред които Acer, Renault, Viatris, Saatchi & Saatchi, Publicis и Bertelsmann, заемайки високи позиции в областите маркетинг, бизнес развитие и стратегически растеж.

Неговият огромен опит в различни сектори – спорт, технологии, потребителски стоки и комуникации е с силен върху устойчив растеж на приходите, създаване на бранд стойност и международно разширяване.

ПФК „Левски" приветства Филаделфо Апаро и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля", написаха "сините".