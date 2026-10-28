Биляна Дудова ще се бори за бронз на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американката Адауго Нвачукво отново спря Биляна Дудова от финал, този път на световното първенство. Единствената ни представителка в женската борба в Астана (Кахастан) загуби 1/2-финала с 2:5.

Преди това Биляна прегази с технически туш на старта на категория до 62 килограма Естер Абрахам от Намибия. След това трудно надви Вероника Иванова от Беларус с 3:2, като реално резултатът бе равен, но Иванова се опита да оспори съдийско решение и загуби третата точка.

Така в четвъртък Биляна излиза срещу победителката от репешажа Севин Акбаш (Турция) - Сара Йохана Линдборг (Швеция) за третото място.

Класиците ни, въпреки че бяха с непълен състав, заеха престижното седмо място в отборното класиране с 60 точки, само една по-малко от Русия, която стана шеста. Отборен шампион стана Иран със 192 точки, а Армения зае второто място със 104. Трети е тимът на Узбекистан с 80.

България приключи първенството в класическия стил с титла на Семен Новиков и бронз на Кирил Милов, въпреки нарушената им подготовка.

