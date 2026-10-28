Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

Никола Цолов ще направи своя дебют в състезателен уикенд от Формула 1. Той ще се състезава за Racing Bulls в първата свободна тренировка на Гран при на Мексико, съобщиха официално от отбора. Това е исторически момент за българския автомобилен спорт - за първи път наш пилот ще участва в официална сесия от световния шампионат. След свободната тренировка в Мексико има срок от 2 седмици за евентуалното обявяване на най-грандиозната новина за българския автомобилен спорт - подписването на договор, че през новия сезон Цолов ще кара във Формула 1.

Цолов постигна впечатляващи резултати през сезон 2026 във Формула 2 и в момента заема второ място в класирането с общо шест победи и девет подиума, като остават още два кръга до края на сезона.

Отличната форма на българския пилот ще бъде възнаградена с участие в първата тренировка на пистата „Ерманос Родригес".

Цолов, който през август проведе първия си тест за отбора на "Имола", навъртайки 700 км, ще замести Лиам Лоусън за 60-минутната сесия.

При обявяването на новината 19-годишният пилот изрази своето вълнение от възможността да дебютира в състезателен уикенд от Формула 1.

„Искам да благодаря от сърце на Racing Bulls, че ми дават тази възможност в Мексико. След теста ми с отбора в Имола през август, с нетърпение очаквам да направя тази следваща стъпка, да надградя този опит и да науча повече за болида и настоящите правила. Ще се съсредоточа върху това да извлеча максималното от сесията, като работя в тясно сътрудничество с отбора и предоставям полезна обратна връзка", каза Цолов.

„Участието на Никола в Първата свободна тренировка е важна стъпка в неговото развитие в рамките на програмата Red Bull Junior. Това отразява нашия ангажимент да подкрепяме новоизгряващите таланти и да предоставяме на нашите млади пилоти ценно време на пистата, както и подкрепата, от която се нуждаят, за да се учат и развиват. Тъй като вече сме работили с Никола в Имола, с нетърпение очакваме да видим как ще надгради този опит в Мексико и каква обратна връзка ще ни даде, за да ни помогне в подготовката за уикенда", коментира ръководителят на отбора на Racing Bulls Алан Перман.