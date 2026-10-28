"Олимпиакос" се върна към победите в Евролигата, Александър Везенков №1

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"Олимпиакос" отново спечели в Евролигата по баскетбол. В поредния си труден мач шампионите победиха 81:73 като гости турския "Бешикташ". Така воденият от старши треньора Георгиос Барцокас гръцки отбор вече е с баланс 6:2.

Този път не се стигна до продължения, защото в последната четвърт домакините играха много слабо. Най-добър реализатор за "Олимпиакос" стана Александър Везенков. Бившият №1 на континента завърши с 16 точки и 5 борби, а в третата четвърт изненадващо влезе в напечен разговор с част от треньорското ръководство.

От състава на победителите отсъстваха контузените Жан Монтеро, Еван Фурние и Никола Милутинов, както и наказаният за непремерени коментари Тайлър Дорси.

В следващия кръг от Евролигата "Олимпиакос" приема италианския "Олимпия" в петък.