ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Той измисли париореализма - 50 г. творчество на Хр...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23826718 www.24chasa.bg

“Септември” отнесе 0:5 като гост на “Фиорентина” в Шампионската лига за младежи

1520
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: "Фиорентина"

Българският шампион при юношите до 18 г. “Септември” загуби катастрофално с 0:5 мача си срещу “Фиорентина” в младежката Шампионска лига. Така реваншът след седмица в София е напълно безсмислен. Българският тим имаше и голям късмет, че треньорът на домакините Аурелио Андреацоли реши да смени още в 57-ата минута нападателя си Джузепе Форте, който до този момент вече бе вкарал четири гола във вратата на Иван Кехайов. Колегата му Федерико Крочи откри резултата, след което дойде времето на Форте, като до почивката резултатът вече бе 4:0 с негов хеттрик. След като добави още едно попадение и през второто полувреме, голаджията беше сменен.

Съставът на “Септември”: Иван Кехайов - Теодор Танев (58-Калоян Стоянов), Георги Трънков (46-Даниел Ражданов), Младен Петков, Борислав Величков - Александър Вутов (73-Димитър Кънев), Венислав Михайлов - Никола Генчев (68-Александър Маринов), Виктор Добрев, Александър Джамов - Димитър Челебиев (58-Васил Василев).

Реваншът е на 4 ноември от 12,30 часа в София. “Септември” участва в пътя на шампионите - за първенците на националните юношески първенства. Той е различен от основната фаза, в която се състезават юношеските формации на клубове с отбори в мъжката Шампионска лига.

Снимка: "Фиорентина"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"