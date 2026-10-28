“Септември” отнесе 0:5 като гост на “Фиорентина” в Шампионската лига за младежи

Българският шампион при юношите до 18 г. “Септември” загуби катастрофално с 0:5 мача си срещу “Фиорентина” в младежката Шампионска лига. Така реваншът след седмица в София е напълно безсмислен. Българският тим имаше и голям късмет, че треньорът на домакините Аурелио Андреацоли реши да смени още в 57-ата минута нападателя си Джузепе Форте, който до този момент вече бе вкарал четири гола във вратата на Иван Кехайов. Колегата му Федерико Крочи откри резултата, след което дойде времето на Форте, като до почивката резултатът вече бе 4:0 с негов хеттрик. След като добави още едно попадение и през второто полувреме, голаджията беше сменен.

Съставът на “Септември”: Иван Кехайов - Теодор Танев (58-Калоян Стоянов), Георги Трънков (46-Даниел Ражданов), Младен Петков, Борислав Величков - Александър Вутов (73-Димитър Кънев), Венислав Михайлов - Никола Генчев (68-Александър Маринов), Виктор Добрев, Александър Джамов - Димитър Челебиев (58-Васил Василев).

Реваншът е на 4 ноември от 12,30 часа в София. “Септември” участва в пътя на шампионите - за първенците на националните юношески първенства. Той е различен от основната фаза, в която се състезават юношеските формации на клубове с отбори в мъжката Шампионска лига.

