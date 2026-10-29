“Левски” помисли, че у нас всеки сам ще пада срещу него

"Сините" обаче си остават твърд фаворит за титлата

Колкото и силен да е един отбор, той не може да побеждава във всеки двубой. А причините това да се случи не са една или две.

Такъв е и примерът с “Левски”. Настоящият шампион на България, който прави уникална кампания не само у нас, но и в Европа, стъпи едва за втори път накриво в родния елит – 1:1 като гост на “Арда”. Постна продукция от подопечните на Веласкес и напълно заслужен резултат. Нищо общо с показаното преди 5 дни в Пилзен, където 27-кратните първенци на България взеха скалпа на “Виктория” в Лига Европа и направиха огромна крачка към топ 24 на турнира, което ще ги прати в директните елиминации.

Тимът от Родопите през годините е създавал проблеми на останалите грандове – и “зелени”, и “червени”. Сега спъна и “сините” точно преди най-тежките им мачове. Освен битки в Европа в България за “Левски” предстоят сблъсъци с преките съперници за титлата ЦСКА и “Лудогорец” в следващите седмици.

Но да се върнем към причините “сините” да пропуснат шанса да се върнат на върха във временното класиране, където в момента е настанен вечният “червен” враг. Важен щрих обаче е, че шампионът на България е с мач по-малко от “армейците”.

Мнозина определят, че предводителят на “Левски” Хулио Веласкес е повторил грешката си отпреди близо 11 месеца на “Овча купел”, когато изненада всички с избора си на стартов състав за двубоя със “Славия”, загубен с 0:2. Сега отново имаше рокади, но те са типични за всеки треньор, чийто тим играе в т.нар. сгъстен цикъл четвъртък-неделя. Или в случая на “сините” – четвъртък-вторник. “Левски” излезе със състав, с който може да победи “Арда” навън. Просто класата на водения от испанеца тим е в пъти по-голяма от тази на кърджалийци. Не го направи. Случва се. Всеки прави слаби мачове. Сезонът е дълъг, препъникамъни ще има.

Но това не означава, че Веласкес е объркал избора на единайсеторка или пък смените. С това разполага. Има контузии, има правило за 23-годишен футболист. Има играчи, които не са готови за цял мач или пък за едно полувреме. На други им трябва почивка. Да не забравяме – това не са роботи, а хора, футболисти. За 3 месеца те навъртяха над 21 мача. Да, работата им е да са на терена и да играят, но първенството не се решава в края на октомври и сега е точният момент те да се възстановят. Отделно Веласкес може да види кои играчи няма да му вършат работа. Със сигурност испанецът си е извадил поука за поне един-двама от тези, които бяха на терена в Кърджали.

Генералният проблем пред “сините” е, че в момента играчите им са на гребена на вълната от повече от успешната кампания през този сезон, гарнирана с чутовния успех през миналия, и сега си мислят, че всички отбори сами ще падат. Подобно беше и при първата грешка на отбора - онова 0:0 във Враца с местния “Ботев” преди паузата за националните отбори.

Така че със сигурност “Левски” ще изглежда променен още в следващия кръг, макар съперникът да е новакът “Дунав”. Идеален опонент, който играе дълбоко в защита и ще накара “сините” да покажат креативност. Такава, каквато липсваше в Кърджали във вторник вечерта.

“Левски” може и да загуби лидерството в класирането за първи път от началото на сезона, но въпреки това остава основен фаворит за това да дублира триумфа си в първенството от миналата година.

Равенството с “Арда” намали само с 3% възможността “сините” да са на върха през май. В момента шансът “Левски” да е първи в края на кампанията е 63%, а този на ЦСКА - далеч назад - 22%. Това изчислява статистическият модел на Football Meets Data.

По принцип тези пресмятания с най-различни алгоритми и симулации не са от най-точните и в две трети от случаите прогнозите не се сбъдват.

Платформата дава възможност от едва 12% “Лудогорец” да спечели Първа лига, а за ФК ЦСКА 1948 са скромните 3%.