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"Черноморец" се включва в битката за живот на дете от Ямбол

Велизар Маджаров

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Бургаският "Черноморец" се включва в битката за живот на дете от Ямбол.

10-годишният Борил, който е закърмен със спорта, тренирал е футбол и борба води тежка битка с онкологично заболяване. Лечението му в Германия изисква огромни финансови средства, непосилни за семейството.

"Черноморец" се присъединява към благотворителната кампания в подкрепа на малчугана.

По време на мача от Елитната група U16 на "акулите" срещу столичния "Левски" на 2 ноември от 11 часа на спортен комплекс "Иван Притъргов" в кв. Долно Езерово ще бъде поставена кутия за дарения.

От бургаския клуб ще предоставят и мачова фланелка за търга, с екипи на други нашенски отбори, като подкрепа за Борил.

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