Стилиян Петров се прибира за откриването на “Армията”

Бившият капитан на ЦСКА Стилиян Петров направи тотална промяна в програмата си, за да присъства на първия мач на реновирания стадион “Българска армия”. Той ще се прибере за броени часове в България за мача, след което се прибира в Лондон заради ангажименти към телевизия, която предава Висшата лига.

До Стилиян ще бъде и Мартин Петров. “От този стадион тръгнах. На него завърши моят футболен път. Ще се видим отново тук. Остава малко”, написа Мартин към снимка на стадиона.

Билетите за мача бяха разпродадени за броени минути, след като се появиха на сайта въпреки проблемите от първия ден. Все пак ЦСКА прави нещо невиждано до момента в България и още преди да бъдат пуснати предупреди, че системата не е тествана докрай. В крайна сметка от унгарската фирма, която управлява процеса, успяха да се справят.

Съвсем нормално хиляди остават извън стадиона, след като се оказаха с по-бавна реакция. Но още през миналия сезон от клуба обявиха, че притежателите на абонаментни карти ще имат предимство при закупуването на нови за “Българска армия”.

Изчерпани бяха дори тези за сектор “Б”, където по принцип феновете на ЦСКА мразят да ходят.

Стотици се разхождат вече по алеите около стадиона, които бяха отворени за публиката.

В сряда по обед там беше и Красимира Безинска, съпругата на покойния незабравим играч на “червените” Красимир Безински. Тя бе със сълзи на очите при вида на съоръжението. Но бе без билет за двубоя.

Мачът със “Славия” е от изключителна важност, защото той ще бъде тестов за представители на УЕФА. Те трябва да одобрят съоръжението за мачовете от Лигата на конференциите, като първият от тях е срещу “Трабзон” на Мохамед Салах и отново интересът ще бъде невероятен.

Д-р Ивайло Якимов е бил поканен да се завърне в ЦСКА, след като Мариян Добрев вече не е в клуба. Причината е объркване на лечението на някои от титулярите, които се контузиха в последните мачове. Особено фрапантен бил случаят с Лео Перейра, който уж бил без сериозна контузия, но след преглед в Германия ще отсъства доста време от състава на ЦСКА. А точно бе влязъл в някаква форма.

Д-р Якимов е един от най-добрите български специалисти и работи в Борисовата градина, преди да се насочи към “Лудогорец”.

Не е изключено обаче Маркус Гиздол да вземе в щаба свой сънародник от Германия, на когото има пълно доверие.

