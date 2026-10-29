Още един българин на 1/2-финал на световното по борба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал по борба в свободен стил Шамил Мамедов (кат. 65 кг) се класира на 1/2-финалите на световното първенство в Казахстан.

Мамедов проведе отличен четвъртфинал срещу двукратния шампион на Азия Таирбек Улу (Киргизстан). Той спечели два пъти по две точки през първата част и започна втората с изнасяне на съперника извън кръга за още една. Българският национал добави още една точка по идентичен начин минута преди края и спечели с 6:0, за да запише третата си победа на турнира в Астана.

В битка за място на финала Мамедов ще се изправи срещу европейския шампион от 2023 г. Вазген Теванян (Армения).

Ахмед Магамаев (97) пък пък отстъпи с 4:5 срещу Гиви Мачарашвили (Грузия) в оспорвана схватка от осминафиналите. Още в следващия си двубой грузинецът загуби срещу Збигнев Барановски (Полша) и така българският национал няма как да бъде изтеглен за репешаж.

След 15,00 часа българско време Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите.

В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг).