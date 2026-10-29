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БФС оцени от 15 до 25 евро мача на националите с Исландия

Симеон Демирев
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Националите по футбол приемат на Исландия в мач от Лигата на нациите. Снимка: Startphoto.bg

Билетите за последния домакински мач на националния отбор на България от настоящото издание на турнира Лига на нациите – срещу Исландия, вече са в продажба.

Двубоят ще се играе в петък, 13 ноември, на стадион "Христо Ботев" в Пловдив от 21,45 ч.

Цената на билетите е от 15 до 25 евро в зависимост от сектора на стадиона.

За деца до 7-годишна възраст входът за двубоя ще бъде свободен, а достъпът на непълнолетни лица ще става само с декларация за придружител.

В деня преди мача с Исландия – четвъртък, 12 ноември, билети ще се продават и на билетните каси на стадиона, които ще работят от 10,00 до 19,00 ч. В деня на срещата (13 ноември) касите ще са отворени от 10,00 ч. до края на първото полувреме.

Родният представителен тим в момента е 3-ото място в група 4 на дивизия C на състезанието. Активът ни е от 4 точки, като имаме шанс да станем втори, но за целта трябва да спечелим поне 4 точки от двата ни последни мача. 3 дни след двубоя с Исландия в Пловдив, гостуваме на Естония.

В първия мач срещу Исландия в Рейкявик нашите загубиха 0:3.

Националите по футбол приемат на Исландия в мач от Лигата на нациите.

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