Наш национал с асистенция в серия "Б"

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Българският национал Росен Божинов направи асистенция за "Пиза" при равенството 3:3 срещу лидера "Палермо" в среща от деветия кръг на италианската серия "Б".

Бранителят игра цял мач и асистира за втория гол на своя отбор в 40-а минута, с който домакините поведоха с 2:0. Защитникът отклони топката с глава и Филипо Питарело отблизо реализира второто си попадение в срещата.

След почивката "Палермо" успя да направи пълен обрат с голове на Йонсен, Педа и Вавасори. "Пиза" стигна до точката с гол на Мануел Марас в 80-а минута.

"Палермо" води в класирането с 23 точки, а тимът на Божинов е 6-и с 15 точки.