"Левски" - "Лудогорец" на 1/8-финал за купата, ЦСКА ще играе със "Славия"

Мегадерби ще има още на 1/8-финалите за купата на България. Жребият отреди шампионът на страната "Левски" да срещне 14-кратния първенец у нас "Лудогорец" още в 3-ия кръг на турнира.
Двубоят ще е на "Герена" и трябва да се проведе в уикенда между 11-14 декември.
Така двата тима ще се срещнат 2 пъти в рамките на няколко дни в София. В началото на последния месец от годината "сините" приемат "Лудогорец" в отложен мач от първенството.
Носителят на купата на България за миналия сезон ЦСКА пък ще срещне "Славия" в 1/8-финалите на турнира.
Интересното е, че двата тима ще играят в събота за първенството, като с този двубой официално ще бъде открит новият стадион на "червените".
За 1/8-финалите за купата на България за първи път ще има системата ВАР. И всички двубои ще бъдат излъчени по телевизията.
След жребия за 1/8-финалите бе теглен и този за 1/4-финалите на турнира.
Победителят от сблъсъка "Левски" - "Лудогорец" ще се изправи срещу по-добрия измежду "Локо" (ГО) и "Ботев" (Пд).
На 1/4-финалите ЦСКА евентуално чака "Черно море" или "Локо" (Пд)
Ето жребия за 1/8-финалите:
"Черно море" - "Локо" (Пд)
"Славия" - ЦСКА
"Левски" - "Лудогорец"
"Арда" - "Хебър"
"Локомотив" (Горна Оряховица) - "Ботев" (Пловдив)
"Добруджа" - "Спартак" (Варна)
ЦСКА 1948 - "Ботев" (Враца)
"Дунав" - "Локомотив" (София)
Ето жребия за 1/4-финалите:
"Черно море"/"Локо" (Пд) - ЦСКА /"Славия"
"Локо" (ГО)/"Ботев" (Пд) - "Левски"/"Лудогорец"
ЦСКА 1948/"Ботев" (Враца) - "Арда"/"Хебър"
"Спартак" (Варна)/"Добруджа" - "Дунав"/"Локомотив" (София)
1/4-финалите за националното отличие са планирани за март догодина.