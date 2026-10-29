"Левски" - "Лудогорец" на 1/8-финал за купата, ЦСКА ще играе със "Славия"

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Мегадерби ще има още на 1/8-финалите за купата на България. Жребият отреди шампионът на страната "Левски" да срещне 14-кратния първенец у нас "Лудогорец" още в 3-ия кръг на турнира.

Двубоят ще е на "Герена" и трябва да се проведе в уикенда между 11-14 декември.

Така двата тима ще се срещнат 2 пъти в рамките на няколко дни в София. В началото на последния месец от годината "сините" приемат "Лудогорец" в отложен мач от първенството.

Носителят на купата на България за миналия сезон ЦСКА пък ще срещне "Славия" в 1/8-финалите на турнира.

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо се поздравява с директора в ЦСКА Валентин Илиев.

Интересното е, че двата тима ще играят в събота за първенството, като с този двубой официално ще бъде открит новият стадион на "червените".

За 1/8-финалите за купата на България за първи път ще има системата ВАР. И всички двубои ще бъдат излъчени по телевизията.

След жребия за 1/8-финалите бе теглен и този за 1/4-финалите на турнира.

Победителят от сблъсъка "Левски" - "Лудогорец" ще се изправи срещу по-добрия измежду "Локо" (ГО) и "Ботев" (Пд).

На 1/4-финалите ЦСКА евентуално чака "Черно море" или "Локо" (Пд)

Ето жребия за 1/8-финалите:

"Черно море" - "Локо" (Пд)

"Славия" - ЦСКА

"Левски" - "Лудогорец"

"Арда" - "Хебър"

"Локомотив" (Горна Оряховица) - "Ботев" (Пловдив)

"Добруджа" - "Спартак" (Варна)

ЦСКА 1948 - "Ботев" (Враца)

"Дунав" - "Локомотив" (София)

Ето жребия за 1/4-финалите:

"Черно море"/"Локо" (Пд) - ЦСКА /"Славия"

"Локо" (ГО)/"Ботев" (Пд) - "Левски"/"Лудогорец"

ЦСКА 1948/"Ботев" (Враца) - "Арда"/"Хебър"

"Спартак" (Варна)/"Добруджа" - "Дунав"/"Локомотив" (София)

1/4-финалите за националното отличие са планирани за март догодина.