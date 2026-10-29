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Разиграват томбола на домакинските мачове на "Нефтохимик", сефтето е с "Локо Авиа"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Нефтохимик"

Томбола за всички домакински мачове на "Нефтохимик" в Супер Волей и евротурнирите ще се разиграва през настоящия сезон.

Съвместната инициатива е на бургаския клуб и на фирмата за спортна екипировка, която облича отбора от дълги години.

Сефтето е в петъчното дерби от втория кръг срещу "Локомотив Авия" от 19,30 часа в зала "Младост".

Късметлията от томболата със закупен билет за мача ще спечели състезателна фланелка на капитана на "Нефтохимик" Стефан Чавдаров.

Втората награда е клубен шал. Печелившите ще станат ясни на почивката след втория гейм.

10 евро е цената на билета за вход в зала "Младост". За ученици над 10 години и пенсионери е по 7 евро. Гратис ще влизат само децата до 10-годишна възраст, но те не участват в томболата, съобщиха от бургаския клуб.

Снимка: "Нефтохимик"

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