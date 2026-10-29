Треньорът на "Левски": За първи път мой отбор е 6 мача поред гост

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес даде традиционния си брифинг преди мача с „Дунав".

„Трябва да бъдем внимателни когато отговаряме, но и когато питаме. Трябва да имаме критерий. Не може да идваме от момента, в който победихме „Виктория" (Пилзен) и да си мислим, че сме „Реал" (Мадрид), а след това като направим равенство с „Арда" да сме на другата крайност. Горд съм с момчетата, клубът изживява хубав период. Работим, за да стигнем нивото на феновете. Въпроси като този трябва да ги забравим. Позитивизъм трябва да има в анализа на нещата", започна Веласкес.

„Не е често срещано да имаш 6 поредни гостувания. Но, това, което се случи, е че благодарение на работата на момчетата сме в европейските клубни турнири. Това доведе до това да играем извън София за купата, да играем в Европа. Не е често срещано, но го приемаме по най-нормалния начин. За пръв път ми се случва, но това е един различен опит за мен", продължи испанецът.

„Естествено, че ги анализирахме. Концентрирали сме се върху анализа на последните им мачове с новия треньор. Главният фокус сме ние. Ние сме тези, които трябва да влезем добре в мача. Трябва да имаме правилния капацитет да намерим различните начини да преодолеем съперника. Терен, фенове, има различни обстоятелства", каза още Веласкес.

„Фокусът ми е върху „Дунав". Казаха ми обаче за жребия. Той е такъв, какъвто е. Хубавото е, че ще играем вкъщи. Но за това ще мислим, когато му дойде времето. Изключително добре е, че сме у дома, защото страстта на нашите фенове е невероятна. Имаме много мачове преди това", коментира жребият за купата на България Веласкес.

„Ситуацията на Акрам е много добре, но не съм сигурен дали знаете за тази случка. Понеделник имаше трудна сутрин, имаше температура и решихме, че може да пътува и да помогне, ако се наложи. В крайна сметка не игра. Успя да тренира, да вземе участие с отбора. Не е на 100 процента, но значително се подобри. Все още не съм решил за стартовите 11, но със сигурност е опция и за групата, и за титуляр", каза още испанецът.

„Митков горе-долу тренира с отбора, но има неразположения. Гашпер е в перфектно състояние. Ради Кирилов вчера сутринта претърпя операция. Вчера през деня говорих два пъти с него. Той ми звънна, след като приключи операцията. После пак се чухме. Той обаче е позитивен. Това са случки, които стават във футбола. В този момент съм раздразнен от гледна точка на това, че Кирилов е един от най-добрите хора, които познаваш на света. През процеса на възстановяване имаше добри и лоши моменти, но се надявам, че тази операция ще е последна. Планира се, че след около месец и половина ще е на линия да тренира с отбора, но е абсурдно да говорим за дати", коментира състоянието на контузените играчи Веласкес.

„Аз разбирам вашите въпроси. Трябва да бъда много обективен, когато правя моите анализи. Това, което прави тази група е нещо извън рамките на това, което можехме да си представим. Както ви казвам много пъти, ако изключим най-най-добрите отбори, които играят на високо ниво всяка година в Европа, това, което ние правим, играейки по този начин в Европа, Купата, вътрешното първенство е извън рамките на това, което можем да си представим. Има моменти, в които неща се получават добре, други не толкова. „Астън Вила" направиха много хубав мач, Унай Емери отиде на „Златна топка" и след това получиха 3 гола. Трябва да бъдем по-балансирани в анализа. Винаги се опитвам да бъда обективен. В деня на мача с „Арда" имаше моменти, когато не бяхме с правилната нагласа, не бяхме добре организирани, но не е същото дали ще играем срещу 10 или 11 футболисти, както трябваше да стане в 70-ата минута. До този момент никой от вас не го спомена. В крайна сметка трябва да сме наясно, че докато играчите се представят така, винаги ще бъдем доволни. От януари 2025-а година смятам, че тренировката след „Арда" бе в топ 3 на тренировките, откакто съм тук. Ако мислите, че настроението пада след загуба или летим в облаците след победа, не е така. Трябва да направим много по-сложен анализ", сподели още испанецът.

„До този момент сме се фокусирали да компенсирам работата на футболистите, които не играха и да възстановим останалите. Утре ще е тренировката, в която ще се подготвим за мача. Фокусирахме се върху кондиционната работа. Днес нямаше как да натоварим играчите и да направим игрови форми. Ако имахме тежка тренировка щяхме да ги уморим повече. Днес реших да дойдат футболистите, да нямат почивка, да вървят възстановителните процеси, както и да направят малко мобилност. Утре ще подготвим мача. Но това се случва във всички отбори, които играят през 3 дни. Както ви казах и на вашия колега – ще трябва да се адаптираме към стадиона, терена, да разберем как трябва да играем. Оттам-насетне трябва да разберем правилно различните моменти в мача и да намалим шансовете да тръгват в пространствата. От гледна точка на статичните положения ще се опитаме да се защитаваме далеч от нашата врата", завърши Веласкес.