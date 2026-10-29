Керязов инспектира спортни обекти в Плевен и Ловеч

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети спортни обекти в Плевен и Ловеч и се срещна с представители на местните спортни клубове, за да се запознае със състоянието на инфраструктурата и условията за подготовка на състезателите.

В работната визита участваха народните представители Ивет Горанова и Антонио Василев, кметът на Ловеч Страцимир Петков, областният управител на Ловеч Пламен Христов и областният управител на Плевен Иван Петков, съобщиха от спортното министерство.

В Плевен Керязов се включи в инициативата „Утринна гимнастика" в Професионалната гимназия по механоелектротехника. Тя цели да насърчи физическата активност сред учениците и да популяризира спорта и здравословния начин на живот.

„Не е важно дали ще станете спортисти, важното е да бъдете здрави и активни. Спортът е социален феномен. Освен че ни кара да се събуждаме, той ни кара и да се усмихваме. Спортът ни дава възможност да бъдем заедно, дори когато имаме различия. Важното е да можем да общуваме помежду си", каза министърът.

По време на посещението си той разгледа и стадион „Плевен", който се реконструира със средства в размер на над 4,3 млн. евро, осигурени чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Керязов посети също лекоатлетическата зала към Спортно училище „Георги Бенковски" и площадките за хвърляне на диск, копие и чук. Обновяването на съоръженията се финансира от Министерството на младежта и спорта с 281 330,23 евро.

„Спортната инфраструктура е в основата на развитието на спорта. С модерни съоръжения създаваме по-добри условия за подготовка и даваме възможност на повече деца и млади хора да спортуват", заяви министърът. Той подчерта, че ведомството ще продължи да инвестира в спортна инфраструктура и да подобрява условията за развитието на спорта и спортистите в България.

В Плевен и Ловеч министърът проведе и работни срещи с представители на местните спортни клубове. В разговорите бяха обсъдени актуалните проблеми и предизвикателствата пред спорта в двата града, условията за тренировъчна и състезателна дейност, състоянието и поддръжката на спортните съоръжения и възможностите за подобряване на подготовката на състезателите.

Представителите на клубовете имаха възможност да поставят конкретни въпроси и да предложат решения за преодоляване на затрудненията и устойчивото развитие на спорта на местно ниво.

В Ловеч Керязов посети спортната зала за хандбал и борба, футболните терени и плувния басейн.