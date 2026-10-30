"Левски" - най-коректният отбор в Лига Европа

След 3 кръга в основната фаза на Лига Европа “Левски” е отборът с най-малко жълти картони от всички 36 участващи в състезанието.

Воденият от Хулио Веласкес тим е бил предупреден официално едва 2 пъти. И то при все че “сините” в нито един мач не бяха фаворит.

Единствените двама, които получават жълт картон в лагера на родния шампион, са Мазир Сула и Алекс Сентейес. Алжирският полузащитник си изкара официално предупреждение при успеха 2:1 над “Виктория” (Пилзен) в Чехия през миналата седмица. Тогава халфът бе декориран от съдията още в 20-ата мин. Картонът на Алекс Сентейес дойде в първия мач от основната фаза, когато столичани паднаха с 0:1 от РБ (Залцбург).

По този начин шампионът на България затвърди, че играе адски коректно. Топката се отнема чисто. В играта на водения от Веласкес отбор има агресия, но до позволеното ниво.

Това се затвърждава и от показаното по родните терени от “сините”. В Първа лига “Левски” е отборът с най-малко жълти картони - 10. И тезата, че столичани са жалени от съдиите, не върви, защото едва ли и отношението към родния шампион е същото в европейските турнири.

Факт е, че през този сезон “Левски” подобри значително картоните си у нас. Липсват груби нарушения, които плачат за картон.

В същото време треньорът на първенците на България Хулио Веласкес призна, че за първи път в кариерата му се случва негов тим да бъде 6 пъти поред гост. Последният двубой от дългата серия е в събота, когато “сините” имат визита на новака в Първа лига “Дунав”.