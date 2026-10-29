С пълни джобове и без каре футболисти "Ботев" (Пд) гостува в "Надежда"

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С пълни джобове и без каре футболисти пловдивския "Ботев" ще гостува на столичния "Локомотив".

Мачът от 14-ия кръг в Първа лига е в петък от 19,30 часа на стадиона в кв."Надежда".

Играчи, треньори, администрация и ДЮШ на клуба са получили заплатите си за септември.

Карето футболисти, които със сигурност отпадат за срещата със столичните "железничари" включва възстановяващите се след операции Тодор Неделев и Самуил Цонов и контузените Чимези Уилямс и Ивайло Видев. Под въпрос е халфът Димитър Тонев.

Отборът ще пътува за столицата в деня на мача часове преди началния съдийски сигнал на рефера Волен Чинков.

Поне 500 фенове на "Ботев" се очаква да подкрепят своите на мача в "Надежда".