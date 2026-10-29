6 града обединиха усилия за спортната интеграция на мигрантите

Европейски проект предоставя повече възможности за младежите в риск, кулминацията бе тридневен фестивал в Албена

Финансиран от Европейския съюз проект обедини шест български града в усилията им да предоставят повече възможности за спорт на мигранти и младежи в риск. Чрез инициативата WELCOMING CLUBS – Българската спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР) цели да превърне спорта в мост между култури, общности и хора.

В продължение на година и половина проектът бе насочен към социалното включване и психичното благополучие на деца и младежи с мигрантски произход. Чрез достъпни спортни занимания и споделени преживявания той създаде пространство, в което всяко дете можеше да се почувства прието, подкрепено и част от общността.

Инициативата обхвана шест български града – София, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Бургас и Ракитово, където деца и младежи от местни и мигрантски общности спортуваха, общуваха и откриваха силата на екипния дух. Шестмесечната тренировъчна програма включваше занимания по баскетбол 3х3, джитбол, бягане, бадминтон, народна топка и народни танци. Като краен общ резултат инициативата достигна до над 1200 деца, младежи и техните семейства.

В основата на проекта стоят равният достъп, взаимното уважение и убеждението, че различията не ни разделят, а ни обогатяват. Всяка тренировка беше възможност за ново приятелство, повече увереност и усещане за принадлежност.

„WELCOMING CLUBS е повече от спортна инициатива. Това е покана към децата и младите хора да играят заедно, да се опознават и да изграждат общност, в която всеки има своето място. Нашата цел бе да покажем, че спортът може да бъде език без граници – средство за обединение, подкрепа и личностно развитие", сподели на финалната пресконференция Анатоли Илиев, ръководител на проекта WELCOMING CLUBS.

В рамките на проекта бяха организирани редица съпъстващи събития: отворени дни и информационни срещи в шестте региона; обучение за треньори и координатори; 36 разказвателни сесии и културни събития; ежеседмични спортни тренировки.

Кулминацията на проекта бе Националното финално събитие „Welcome to the Game" в Албена, което над 200 участници превърнаха в тридневен празник на спорта, приятелството и културното многообразие. В черноморския курортен комплекс се включиха най-постоянните и активни участници от отделните тренировки и събития, като всички разходи по участието бяха поети от организаторите. Наред със спортните надпревари бе организирана и кулинарна презентация, на която групи участници представиха характерни и традиционни за техните региони ястия и обичаи.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и допринася за насърчаването на социалното сближаване, равните възможности и интеграцията чрез спорта.