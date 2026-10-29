Александър Зверев стана вторият от Германия №1 в света

В понеделник световният тенис ще има нов №1.

Александър Зверев и на практика си осигури изкачването до върха в ранглистата, след като победи 6:4, 7:5 Талон Грикшпор (Нид) и се класира за четвъртфиналите на турнира във Виена.

През този сезон роденият в Германия руснак от известната фамилия спечели две титли от "Големият шлем" - на "Ролан Гарос" и на US Open, а на "Уимбълдън" бе финалист.

По-малкият от братята Звереви ще измести бившия скиор от Южен Тирол Яник Синер. Италианецът бе №1 от 13 април, но в последно време не играе заради контузия в коляното, а съвсем наскоро взе нов треньор - Магнус Норман.

Александър е вторият представител на немския тенис, който излиза начело в класацията на АТП, след легендата Борис Бекер, станал №1 за първи път на 28 януари 1991 г. На 29 години и 6 месеца Зверев ще е вторият най-възрастен водач след австралийския великан в този спорт Джон Нюкъмб. Той поведе на 30 г. през 1974-а - само година след официалното създаване на световната ранглиста.