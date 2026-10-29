След хеттрик Роналдо вече има 985 гола в кариерата си и е съвсем близо до голямата цел

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След като през лятото стана ясно, че няма никога да стане световен шампион, а след това дойде скандалът със самоотлъчката му от националния на Португалия, 41-годишният Кристиано Роналдо се приближи още повече към единствената голяма цел, която му остана.

В мач от 12-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия звездният нападател на "Ал Насър" заби хеттрик за домакинската победа с 5:3 над "Ал Холуд".

Така на клубно и национално ниво Роналдо вече има 985 гола.

Кристиано иска да стигне 1000 и явно великият момент наближава.

С победата тимът му натрупа 28 точки, колкото има и лидерът "Ал Кадсия". Той обаче е с мач повече.