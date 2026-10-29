Утре решават спора между Никола Цолов и Лиъм Лоусън за Формула 1

В петък е много вероятно да се реши спорът между Никола Цолов и Лиъм Лоусън за мястото в екипа на “Рейсинг Булс” за следващия сезон във Формула 1. По време на първата тренировка за Гранд при на Мексико, която стартира в 22 часа българско време, Никола ще влезе в болида на новозеландеца, за да кара за сефте болид от най-престижната серия в света.

“В момента шансовете са 50 на 50. Не изключвам обаче точно това, което се види в петък, да наклони везните в една или друга посока”, смята известният журналист Джаки Мартенс. “Решението обаче трябва да се вземе в близките дни”, категоричен е той.

Според Мартин Брандъл да се освободи Лоусън, ще е голяма грешка в момента.

Изненадващо босът на “Ред Бул” Лоран Мекис се изказа доста ласкаво за Лоусън. Той посочи неговата решителна роля в подобряването на болида през сезона, което в крайна сметка донесе и победи на Макс Верстапен след трудно начало на сезона.

“Той направо промени болида. Посочи ни някои грешки, за които дори не подозирахме. И изведнъж колата се подобри невероятно”, категоричен е Мекис.

Още в Малайзия това бе подчертано от 4-кратния световен шампион Макс Верстапен. “Лиъм посочи грешка на инженерите, те я поправиха и изведнъж болидът започна да се оправя.

Решението наистина е доста трудно, след като Лоусън прави наистина изключителен сезон, след като бе върнат обратно в “Рейсинг Булс”. Новозеландецът има 77 точки в класирането и заема деветото място при пилотите след тези на голямата четворка от “Мерцедес”, “Ферари”, “Ред Бул” и “Макларън”. Преднината му пред Пиер Гасли с “Алпин” е цели 35 точки, което означава, че вероятно ще успее да го запази до края на сезона, въпреки че остават цели 4 старта.

Благодарение на него и Арвид Линдблад “Рейсинг Булс” са на пето място в класирането при конструкторите, което ще вкара доста сериозни милиони в касата в края на сезона. И там разликата с “Алпин” е сериозна.

Твърд привърженик на Цолов до момента е д-р Хелмут Марко, един от създателите на явлението “Ред Бул”.

“Ние не купуваме шампиони. Ние ги правим. Това винаги е била нашата философия. Заради това трябва да се даде шанс на Цолов”, категоричен е главният съветник по време на Дитер Матершиц.

“Ред Бул” купи “Минарди Мотори Модерни” преди десетилетия, за да направи втори отбор, който да развива пилотите. Двата тима си обменят и пълните данни от състезания и тренировки.

При положение че “Рейсинг Булс” заложи на Лоусън, Никола най-вероятно ще заеме мястото на Юки Цунода като тестов пилот на “Ред Бул” и ще се състезава в японската суперформула поне един сезон.

В същото време стана ясно, че отборът на Ландо Норис LN4 Fusion ще се състезава и във Формула 2 от следващия сезон. Това бе обявено официално, след като бе купен АIХ. След като бе създаден, отборът обяви програмата си за Формула 4 и Формула 3, но за следващото ниво трябваше да изчака.

Заради оплакванията на пилотите от неравностите по асфалта на пистата в Остин, домакините смятат да изградят второ трасе, което да се използва само от Формула 1. То може да бъде готово само за 2 години според плановете на американците.

