Напасват към Никола Цолов болида на Лиъм Лоусън на пистата за Ф1 в Мексико (Снимки)

Българинът Никола Цолов вече е на пистата за Формула 1 "Братя Хуарес" в Мексико Сити.

В петък вечерна е много вероятно да се реши спорът между него и Лиъм Лоусън за мястото в екипа на "Рейсинг Булс" за следващия сезон във Формула 1. По време на първата тренировка за Гранд при на Мексико, която стартира в 22 часа българско време в петък, Никола ще влезе в болида на новозеландеца, за да кара за първи път болид от най-престижната серия в света. За целта преди това седалката и останалите компоненти на колата трябва да бъдат напаснати към габаритите на българина.

"В момента шансовете са 50 на 50. Не изключвам обаче точно това, което се види в петък, да наклони везните в една или друга посока", смята известният журналист Джаки Мартенс. "Решението обаче трябва да се вземе в близките дни", категоричен е той.

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Решението наистина е доста трудно, след като Лоусън прави наистина изключителен сезон, след като бе върнат обратно в "Рейсинг Булс". Новозеландецът има 77 точки в класирането и заема деветото място при пилотите след тези на голямата четворка от "Мерцедес", "Ферари", "Ред Бул" и "Макларън". Преднината му пред Пиер Гасли с "Алпин" е 35 точки, което означава, че вероятно ще успее да го запази до края на сезона, въпреки че остават цели 4 старта.

Благодарение на него и Арвид Линдблад "Рейсинг Булс" са на пето място в класирането при конструкторите, което ще вкара доста сериозни милиони в касата в края на сезона. И там разликата с "Алпин" е сериозна.

Снимка: Getty Images

Твърд привърженик на Цолов до момента е д-р Хелмут Марко, един от създателите на явлението "Ред Бул".

"Ние не купуваме шампиони. Ние ги правим. Това винаги е била нашата философия. Заради това трябва да се даде шанс на Цолов", категоричен е главният съветник по време на Дитер Матершиц.

"Ред Бул" купи "Минарди Мотори Модерни" преди десетилетия, за да направи втори отбор, който да развива пилотите. Двата тима си обменят и пълните данни от състезания и тренировки.

При положение че "Рейсинг Булс" заложи на Лоусън, Никола най-вероятно ще заеме мястото на Юки Цунода като тестов пилот на "Ред Бул" и ще се състезава в японската суперформула поне един сезон.

Никола Цолов от България и Арвид Линдблад от Великобритания - и двамата от отбора на Visa Cash App Racing Bulls, се поздравяват в бокса по време на подготовката преди Гран при на Мексико във Формула 1 на пистата „Аутодромо Ерманос Родригес“ на 29 октомври 2026 г. в Мексико Сити. Снимка: Getty Images