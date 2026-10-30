Германец спря Джокович в Базел, легендата може да изпусне финалния "Мастърс"

Новак Джокович отпадна от тенис турнира в Базел. Сърбинът, който е поставен под номер 4, загуби срещу Ян-Ленард Щруф с 7:6 (4), 5:7, 6:7 (5) в мач от втория кръг за повече от два часа и половина.

След загубата Джокович почти сигурно ще изпусне финалите на АТП в Торино. Другата седмица е последния голям турнир - "Мастърса" в Париж. В годишната класация сърбинът e 11-и, като шансовете му за достигане до последния турнир са да стигне поне до 1/2-финалите във френската столица.

Тейлър Фриц също продължава на четвъртфиналите на турнира в Швейцария. Поставеният под номер 4 американец победи с 6:3, 6:4 канадеца Денис Шаповалов. Следващият противник на Фриц е Артюр Фис, поставен под номер 2. Французинът победи с 4:6, 6:3, 7:6 (5) американеца Алекс Микелсен.