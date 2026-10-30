ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха двама, докато крадат гориво от автобус в Д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23834187 www.24chasa.bg

Германец спря Джокович в Базел, легендата може да изпусне финалния "Мастърс"

Симеон Демирев
1136
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Новак Джокович отпадна от тенис турнира в Базел. Сърбинът, който е поставен под номер 4, загуби срещу Ян-Ленард Щруф с 7:6 (4), 5:7, 6:7 (5) в мач от втория кръг за повече от два часа и половина.

След загубата Джокович почти сигурно ще изпусне финалите на АТП в Торино. Другата седмица е последния голям турнир - "Мастърса" в Париж. В годишната класация  сърбинът e 11-и, като шансовете му за достигане до последния турнир са да стигне поне до 1/2-финалите във френската столица.

Тейлър Фриц също продължава на четвъртфиналите на турнира в Швейцария. Поставеният под номер 4 американец победи с 6:3, 6:4 канадеца Денис Шаповалов. Следващият противник на Фриц е Артюр Фис, поставен под номер 2. Французинът победи с 4:6, 6:3, 7:6 (5) американеца Алекс Микелсен.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"