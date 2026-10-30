Провал за олимпийския ни шампион Рамазанов на световното

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Олимпийският шампион Магомед Рамазанов, Георги Иванов и Микяй Наим допуснаха поражения в елиминациите на световното първенство по борба в свободен стил.

Рамазанов (кат. 86 кг) отстъпи на иранеца Камрат Гасемпур. Той пък падна в следващия кръг, което сложи край на надеждите на шампиона ни да го изтеглят на репешаж.

Георги Иванов записа единствената българска победа срещу бразилеца Габриел Силва, но след това отстъпи на Мохсен Сияр на осминафиналите. Българинът имаше солидна преднина от пет точки, но бе туширан от германския национал, който в следващата схватка се изправя срещу американеца Уайът Хендриксън.

Микяй Наим загуби с 2:12 на старта срещу индиеца Нихит Нихил, който също допусна поражение на осминафиналите и така българският национал отпадна от турнира в Астана.