Спортният арбитражен съд пусна руснаците на световно по хокей на лед

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Руският национален отбор по хокей на лед получи разрешение за участие в международни състезания за първи път от 2022 г.

Арбитражният съд по хокей на лед (CAS) уважи жалбата на федералния хуманен отбор по хокей на лед и отмени наказанието на IIHF според руския министър на спорта Михаил Дегтярев.

Според министъра руският отбор вече ще има право да се състезава на световното първенство през 2027 г. в Дюселдорф, Германия.

Младежкият отбор също ще има възможност да се състезава на шампионата на планетата по хокей на лед за младежи в Едмънтън още през декември.