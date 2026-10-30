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https://www.24chasa.bg/sport/article/23835174 www.24chasa.bg

Спортният арбитражен съд пусна руснаците на световно по хокей на лед

Едуард Папазян

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Руският национален отбор по хокей на лед получи разрешение за участие в международни състезания за първи път от 2022 г.

Арбитражният съд по хокей на лед (CAS) уважи жалбата на федералния хуманен отбор по хокей на лед и отмени наказанието на IIHF според руския министър на спорта Михаил Дегтярев.

Според министъра руският отбор вече ще има право да се състезава на световното първенство през 2027 г. в Дюселдорф, Германия.

Младежкият отбор също ще има възможност да се състезава на шампионата на планетата по хокей на лед за младежи в Едмънтън още през декември.

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