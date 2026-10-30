"Локо" (Сф) и Любо Пенев се разделят

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"Локо" (Сф) и старши треньорът Любослав Пенев се разделят, като предстои това да стане официално.

Довечера в домакинството срещу "Ботев" (Пд) от 19,30 ч "железничарите" ще бъдат водени от помощника на легендата на българския футбол Атанас Стоилов, разбра "24 часа".

В близките дни ще бъде оформен документално краят на ангажимента на Любо Пенев, който пое столичани през лятото.

Причината за раздялата са слабите резултати. След 12 кръга "Локо" е на 12-о място (от 14 отбора в елита) със само 1 победа, 6 равенства, 5 загуби и 9 точки.

Ръководството и Пенев са се обединили около това, че е нужна промяна.

С поемането на "Локо" Любо се завърна на треньорското поприще, след изключително трудна борба с онкологично заболяване.

На всеки от мачовете на столичани той бе подкрепен и от феновете на противниковите отбори.