Пенсионер дари 2000 евро спестявания на любимия си "Локомотив"

От клуба са се опитали да му подарят тениска и абонаментна карта, но той е отказал

Пенсионер, който е решил да остане анонимен, е дарил 2000 евро лични спестявания, за да подкрепи любимия си клуб "Локомотив".

Това съобщиха от клуба и лично изказаха своята признателност към него.

"Има жестове, които не можем да премълчим. Има хора, които оставят светла следа с тихите си дела и ни дават сили да продължим. Защото доверието, което ни гласуват, е безценно.

Скъпи приятелю, който избра да останеш анонимен, днес искаме да се обърнем лично към теб!

Знаем, че дойде при нас с плик в ръка и ни дари 2000 евро – всичко, което си спестявал от пенсията си, стотинка по стотинка, през дългите години на труд", написаха от клуба.

И допълват: "Знаем колко усилия и лишения стоят зад тези спестявания и колко голямо сърце се крие зад този жест. Когато приехме плика, думите не ни достигаха. Усетихме цялата ти любов към нашия клуб".

По думите им от клуба са се опитали да подарят на дарителя тениска и абонаментна карта, за да му благодарят и изразят признателността си, но той е отказал.

"За теб беше важно само едно - Локо да го има и утре. Твоят жест е много повече от дарение. Той е символ на вяра, преданост и любов към Локомотив. Напомня ни защо си струва да продължаваме напред дори в най-трудните моменти", пише още в поста на "Локомотив".

Инициативата на феновете за подпомагане на клуба започна преди няколко седмици, като за часове бяха събрани над 11 хил. евро.