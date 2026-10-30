"Несебър" стартира кампания в помощ на онкоболен полицай

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ОФК "Несебър" стартира благотворителна кампания в помощ на онкоболния полицай Станимир Богданов от местното РПУ, който е брат на треньора на вратарите на втородивизионния тим Венци Богданов.

"За предстоящото регионално дерби срещу "Черноморец" в събота, пускаме билети по 8 евро. Част от парите ще отидат за скъпоструващото лечение в чужбина на нашия съгражданин. Всички приходи от билети и дарения в бъдещите ни домакински срещи до края на сезона ще отиват по сметката на Станимир", разкри пред "24 часа" президентът на ОФК "Несебър" Недялко Москов, който призна, че отборът излиза за поне точка срещу може би най-добрия отбор във Втора лига.

"Ние гоним максимума срещу силен домакин", лаконичен беше старши треньорът на "Черноморец" Ангел Стойков.

Вторият капитан на "акулите" Крис Добрев е възстановен от контузия и ще рита. Под въпрос остава левият халф-бек Николай Желязков. Финансовият благодетел на бургазлии д-р Спасимир Иванов осигурява безплатен превоз до Несебър за феновете на отбора.

Мачът "Несебър" - "Черноморец" от 14-ия кръг във Втора лига е в събота от 14,30 часо.