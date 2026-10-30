"Дунав" на Чиликов готов за отпор срещу "Левски"

"Дунав"(Русе) явно се готви за отпор срещу фаворита "Левски" в мача от 14-ия кръг в елита в събота от 16,30 часа на градския стадион.

Това личи от думите на старши треньора Георги Чиликов пред "24 часа": "Всички в "Дунав" сме реалисти, но и оптимисти. Играем ли със сърце, душа и концентрация на макс и при доза късмет не сме обречени. Ще гоним точка или три, но умно и прагматично", заяви 48-годишният бургаски специалист.

Чиликов призна, че няма кадрови проблеми по състава за мача с "Левски" и разкри подробности около възстановяването след операции на звездата от миналия сезон Билал Салах и крилото Денислав Минчев.

"Билал вече тренира индивидуално с топка. Дени хвърля патериците през следващата седмица, като начало ще върти колело. Няма да ги форсираме, за да са напълно готови за максимални натоварвания още на старта на зимната подготовка през януари", разкри Чиликов.

Цените на билетите за мача "Дунав" - "Левски" са по 6 евро. Интересът е доста сериозен, като само домакините са изкупили вече около 2000 пропуска.