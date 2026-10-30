Бербатов няма да дойде на откриването на новата "Армия"

Димитър Бербатов няма да присъства на откриването на новия стадион "Българска армия". Това обяви самият той по време на авторския спектакъл „Бербатов: Разкодиране" в Държавната опера в Стара Загора.

Бербо тръгва за големия футбол именно от "Армията", след което преминава в "Байер" (Леверкузен). Бившият нападател на ЦСКА обясни, че има предварителна програма, която не може да промени.

"Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България", заяви Бербатов пред журналисти в Стара Загора.

ЦСКА ще открие утре новия стадион преди мача срещу "Славия". Ръководството призовава феновете да заемат своите места два часа преди мача - в 17,30 ч. Програмата за шоуто преди двубоя остава в тайна.