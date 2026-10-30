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Бербатов няма да дойде на откриването на новата "Армия"

Алексей Гилтяй
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Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена с премиера на спектакъла си "Разкодиране" в родния Благоевград.

Димитър Бербатов няма да присъства на откриването на новия стадион  "Българска армия". Това обяви самият той по време на авторския спектакъл „Бербатов: Разкодиране" в Държавната опера в Стара Загора. 

Бербо тръгва за големия футбол именно от "Армията", след което преминава в "Байер" (Леверкузен). Бившият нападател на ЦСКА обясни, че има предварителна програма, която не може да промени.

"Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България", заяви Бербатов пред журналисти в Стара Загора.

ЦСКА ще открие утре новия стадион преди мача срещу "Славия". Ръководството призовава феновете да заемат своите места два часа преди мача - в 17,30 ч. Програмата за шоуто преди двубоя остава в тайна.

Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена с премиера на спектакъла си "Разкодиране" в родния Благоевград.

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