Светльо Вуцов резерва срещу "Дунав"?

Феновете на “Левски” не са много активни за двубоя срещу “Ягелония” в Лига Европа

Младият Огнян Владимиров отново ще застане под рамката на вратата на “Левски” за гостуването на “Дунав” днес за сметка на титуляря Светослав Вуцов. Причината Хулио Веласкес да прибегне до този ход е правилото на БФС за играч до 23 г., който трябва да е на терена от началото на срещата. В момента испанецът разполага с 4-ма такива в тима си. Освен Владимиров останалите са Андриан Райчев, Стивън Стоянчов и Асен Митков. Първият тотално не попада в сметките на Веласкес. Стоянов само 2 пъти е бил титуляр и едва ли в Русе ще бъде пуснат от първата минута. Митков пък е с лек проблем и така Владимиров ще играе заради квотата.

В същото време феновете на “Левски” не са много активни в закупуването на пропуските за важния за тима двубой с “Ягелония” в четвъртък от Лига Европа. При победа “сините” 90% ще си гарантират участие в елиминациите на турнира. Въпреки това до момента са продадени около 18 хил. билета от близо 40 хил., колкото е капацитетът на Националния стадион “Васил Левски”. 80% от тази част обаче идват от пакетните пропуски за всички срещи. С оглед на темпото на продажби, се очаква шампионът на България да бъде подкрепян от около 20 хил. в четвъртък.

