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"Локо" (Сф) официално се раздели с Любо Пенев

Симеон Демирев
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Любо Пенев и собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов при представянето на легендата

"Локомотив" (София) обяви раздялата си с треньора Любослав Пенев точно преди мача с "Ботев" (Пловдив). В срещата с пловдивчани „железничарите" ще бъдат водени от помощниците на Пенев.

"Локомотивци,

След проведени разговори между ръководството на клуба и треньорския щаб беше взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие.

В днешния двубой срещу „Ботев" (Пловдив) отборът ще бъде воден от помощниците на Любослав Пенев, след което ангажиментите на треньорския щаб към клуба ще приключат.

Ръководството на „Локомотив" благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще!"

Любо Пенев и собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов при представянето на легендата

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