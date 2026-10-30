ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ изтегля държавните си служители от Саудитска А...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23838710 www.24chasa.bg

Виктор Скерлев със сребро от младежкото европейско по джудо

1368
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Виктор Скерлев

Виктор Скерлев се окичи със сребро на европейското до 23 г. в Неапол, Италия.

Българинът записа три победи в категория до 73 кг., а в решителната схватка отстъпи пред представителя на домакините Фабрицио Епозито със златна точка, юко в продължението.

На старта Скерлев преодоля друг италианец - Федерико Босис, на четвъртфиналите, също в продължението, се наложи над азера Абил Юсубов, а на полуфинала се справи с грузинеца Гиорги Лоладзе.

Тази година Скерлев бележи изключително силен сезон, стана първи на европейската купа в София през януари, взе и бронз на Големия шлем в Уланбатор, Монголия.

Другият ни представител в категорията Ален Христов записа победа и загуба.

При жените Снежана Граматикова се нареди 7-а след две победи и две загуби в категория до 57 кг.

В събота на татамито излизат Димитър Господинов и Христо Вълков (81), Мариян Палев и Антон Димитров (90), а в тежка катеория над 100 кг - Никола Марков. При жените - Надие Жаафар (70).

Виктор Скерлев
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)