Виктор Скерлев със сребро от младежкото европейско по джудо

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Виктор Скерлев се окичи със сребро на европейското до 23 г. в Неапол, Италия.

Българинът записа три победи в категория до 73 кг., а в решителната схватка отстъпи пред представителя на домакините Фабрицио Епозито със златна точка, юко в продължението.

На старта Скерлев преодоля друг италианец - Федерико Босис, на четвъртфиналите, също в продължението, се наложи над азера Абил Юсубов, а на полуфинала се справи с грузинеца Гиорги Лоладзе.

Тази година Скерлев бележи изключително силен сезон, стана първи на европейската купа в София през януари, взе и бронз на Големия шлем в Уланбатор, Монголия.

Другият ни представител в категорията Ален Христов записа победа и загуба.

При жените Снежана Граматикова се нареди 7-а след две победи и две загуби в категория до 57 кг.

В събота на татамито излизат Димитър Господинов и Христо Вълков (81), Мариян Палев и Антон Димитров (90), а в тежка катеория над 100 кг - Никола Марков. При жените - Надие Жаафар (70).